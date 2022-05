Belgian kolonialismi oli yksi synkimmistä ajoista, ja suomalaisilla oli oma tärkeä roolinsa siinä – Kongon Akseli avaa tarinan pimeyden sydämeen

Belgian Kongon kutsuminen vapaavaltioksi on yhtä irvokasta kuin arbeit macht frei -teksti natsien keskitysleirien portilla.

Belgian Kongo oli kuningas Leopoldin yksityisomaisuutta, josta hän taitavana ja ahneena liikemiehenä repi kaiken irti. Vapaavaltio-nimitys on myös Leopoldin aivoitus.

Belgian Kongo oli se pimeyden sydän, josta Kongo-joella seilannut Joseph Conrad kirjoitti klassikkoteoksensa Heart of Darkness vuonna 1902. Se oli synkän kolonialismin tarinan ehkä kaikista pimein luku.

Kaiken tämän me tiedämme, kiitos amerikkalaisen Adam Hochschildin teoksen "Kuningas Leopoldin haamu", joka ilmestyi vuonna 1998 ja suomennettiin muutama vuosi myöhemmin.

Mutta se, että suomalaisilla, ruotsalaisilla, tanskalaisilla ja norjalaisilla oli roolinsa tässä kaikessa – se on uutta tietoa.

Kuva: Kongon Akseli -kirjan kuvitusta / Into

Kongo-joen liikenne oli suomalaisten käsissä

Kuva: Kongon Akseli -kirjan kuvitusta / Into

Säkkejä lastataan Léopoldvillen, nykyisen Kinshasan, vilkkaassa satamassa. Toinen aluksista on Akseli Leppäsen Hainaut.

Kuva: Kongon Akseli -kirjan kuvitusta / Into

– Akseli kertoo päiväkirjassaan, kuinka hän on lainannut Kyröskosken kirjastosta Afrikka-kirjoja. Stanley oli hänen suuri sankarinsa.

Kuva: Kongon Akseli -kirjan kuvitusta / Into

Suomalaisten merkitys oli Aaltosen mukaan myös kokoaan suurempi, sillä he työskentelivät talouden rattaiden pyörimisen kannalta keskeisessä tehtävässä. Kumi, norsunluu ja palmuöljy kuljetettiin rannikon satamiin juuri niillä jokilaivoilla, joiden moottorit puksuttivat suomalaisten konemiesten valvonnassa.

Akseli Leppänen muuttui ympäristönsä kaltaiseksi

Kolonialismin historiasta ja länsimaiden vastuusta on keskusteltu viime aikoina laajasti. Löytöretkeilijöiden patsaita on poistettu ja heidän toimiaan ja vaikutustaan on uudelleenarvioitu.