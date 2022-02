Väärennöksiä selvitetään kuukausittain – Tampereen ammattikorkeakoulukin luopuu paperisista todistuksista

Tampereen ammattikorkeakoulussa jaettiin tammikuussa ensimmäiset sähköiset tutkintotodistukset. Paperinen todistus kulkee digitaalisen rinnalla vielä tämän kevään. Sähköinen tutkintotodistus on virallinen alkuperäinen todistus, jonka rehtori on allekirjoittaa sähköisesti.

– Meitä vakuutti paljon se, että monet työpaikat ja koulut vaativat nykyään sähköisen todistuksen. Myös tutkintotodistuksen väärentäminen on vaikeampaa. Todistukselle tulee 50 vuoden takuu siitä, että voi aitouden varmentaa, TAMKin opintopalveluiden päällikkö Tarja Kalliomäki-Linnas kertoo.

– Moni muukin asia muuttuu sähköiseksi, tämä on se maailma, johon olemme menossa. Meille tämä oli sopiva ajankohta toteuttaa muutos, jota moni muukin ammattikorkeakoulu nyt Suomessa suunnittelee.

Tiedonkulku on helppoa ja nopeaa

– Sähköisessä todistuksessa on monia hyötyjä, jotka liittyvät esimerkiksi tietoturvaan ja helppokäyttöisyyteen työnhaussa, Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Joonas Soukkio painottaa.

Osassa palautteista toivotaan, että paperinen tutkintotodistuskopio säilyisi sähköisen rinnalla jatkossakin. Valmistunut saa halutessaan siirtymäajan jälkeenkin tulostetun paperikopion todistuksestaan. Kuitenkin sähköinen tutkintotodistus on tulevaisuudessa virallisin ja turvallisin dokumentti suoritetusta tutkinnosta.

– Tietenkin se tunne on ainutlaatuinen, kun saat tutkintotodistuksen fyysisesti käteen TAMKilla ja otat kuvan sen kanssa. Itse ainakin haluaisin kokea tämän sitten kun valmistun, niin kuin haluaa moni muukin, Soukkio sanoo.

Väärennöksiä selvitetään joka kuukausi

Tulevaisuudessa paperisen tutkintotodistuksen arvo on lähinnä nostalginen.

– TAMKin luovuttamien todistusten arvo kasvaa, koska niiden muuntumattomuus on helpommin selvitettävissä, Marja Honkanen toteaa.

– Todistus on helposti varmennettavissa Digi- ja väestötietoviraston sivuilla olevassa varmennepalvelussa todistukseen upotetun linkin avulla. Sähköisesti allekirjoitettu tutkintotodistus on vaikeampi väärentää kuin paperinen todistus. Vastaanottajan on helppo selvittää sähköisen tutkintotodistuksen muuntumattomuus, Honkanen sanoo.