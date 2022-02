Analyysi: Mitä venäläinen luksusjahti ja Yhdysvaltain tietokoneiden tuhoaminen kertovat Putinin hyökkäyssuunnitelmista?

Euroopan kohtalonkysymys on, haluaako Venäjän presidentti Vladimir Putin hyökätä Ukrainaan uudestaan, aiempaa raaemmin ja entistäkin syvemmälle.

Jotta ei unohtuisi, niin Venäjä on miehittänyt osaa Ukrainasta jo pian kahdeksan vuotta. Ensin se valtasi Krimin niemimaan helmikuussa 2014 ja sen jälkeen järjesti Itä-Ukrainaan sodan, jossa on kuollut yli 14 000 ihmistä (siirryt toiseen palveluun) .

Historia on kuitenkin opettanut , että Kremlin aikeita kannattaa tulkita tekojen eikä sanojen perusteella.

Julkisten satelliittikuvien perusteella Venäjä on päinvastoin sijoittamassa hyökkäykseen sopivia joukkojaan yhä uusille alueille rajan tuntumaan.

Britannian tiedustelutietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) Venäjä on myös tuomassa 14 pataljoonan taisteluosastoa eli yli 10 000 sotilasta lisää rajan lähelle, jossa on laskutavasta riippuen jo noin 130 000–150 000 sotilasta (siirryt toiseen palveluun) .

Putinin aikeita voi luodata myös sen perusteella, miten hän on itse varautunut sodan seurauksiin.

Ainakin yhdestä hulppeasta kulkupelistä on huolehdittu hyvin. Putinin käyttämäksi väitetty (siirryt toiseen palveluun) 82-metrinen loistojahti (siirryt toiseen palveluun) lähti saksalaiselta telakalta kesken korjausten viikko sitten ja ankkuroitui Venäjän vesille Kaliningradiin, jossa se on turvassa mahdollisilta pakotteilta.

Sen sijaan Venäjän toimet tarkoittavat, että se voi nopeasti päättää hyökkäyksestä. Täysi valmius hyökkäykseen on Venäjälle myös poliittinen painostuskeino.

Julkisuuteen päässeiden tietojen perusteella vastaus on kyllä.

Yhdysvallat on sulkemassa suurlähetystönsä Kiovassa ja siirtää sen toiminnan Lvivin kaupunkiin Ukrainan länsiosaan.

Evakuoinnista on paljastunut yksityiskohta, joka osoittaa Yhdysvaltain olevan erittäin vakavissaan: Yhdysvaltain ulkoministeriö on antanut määräyksen tuhota suurlähetystön tietokoneet ja viestijärjestelmät, kertoo The Wall Street Journal -lehti (siirryt toiseen palveluun). Sen jälkeen lähetystöä ei voi enää käyttää.