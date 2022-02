Perheneuvonnan asiakasmäärät ovat moninkertaistuneet korona-aikana – kaksi psykoterapeuttia neuvoo, miten koronariitojen repimät suhteet korjataan

Kaksi vuotta kestänyt poikkeusaika on aiheuttanut myös paljon erimielisyyksiä sekä perheiden että laajemmin sukulaisten välille.

Ristiriidat ovat näkyneet suhtautumisessa esimerkiksi kokoontumisrajoituksiin. Siinä missä yksi sukulainen on pyrkinyt pitämään sosiaaliset kontaktinsa mahdollisimman vähäisinä, on toinen saattanut haluta pitää perinteistä kiinni ja kokoontua koko suvun voimin.

Erityisen tarkkaa harkintaa koronarajoitukset ja rokotukset ovat vaatineet, jos itse tai kumppani kuuluu riskiryhmään. Tällöin sukulaisten huolettomuus esimerkiksi sukujuhliin kutsuttavien ihmisten määrän suhteen on voinut tuntua jopa loukkaavalta.

Ihmissuhteiden solmuihin haetaan nyt apua ennätystahtiin

Korona-ajan ristiriidat ovat heijastuneet myös avun tarpeen räjähdysmäisenä kasvuna. Esimerkiksi Parisuhdekeskus Katajan palveluille on ollut suurta kysyntää, kertoo keskuksen asiantuntija, perhe- ja paripsykoterapeutti Riina Nissinen :

Perheiden hyvinvoinnissa on näkynyt kahtiajakautumista. Ennen pandemiaa hyvin voineet perheet voivat edelleen melko hyvin, mutta niissä perheissä, joissa oli jo ennen koronaa haasteita esimerkiksi toimeentulon tai terveyden kanssa, ongelmat ovat voineet kärjistyä.

Stressaantunut ihminen juuttuu omaan näkemykseensä

Koronariitojen taustalla on usein syvempiä, aiemmista elämänkokemuksista kumpuavia tunteita, sanoo psykoterapeutti Lauri Mannermaa.

Stressaantuneena ihminen siis juuttuu helposti omaan näkökulmaansa. Kun vastakkain on kaksi stressaantunutta yksilöä, joiden vireystila ei ole paras mahdollinen, keskustelu erimielisyyksistä muuttuu helposti riidaksi.

Psykoterapeutti Riina Nissinen kuvaa tilannetta siten, että pandemian takia perheenjäsenten välisen läheisyyden ja etäisyyden säätely on ollut hankalaa.

– Tilanteet ovat voineet monella tapaa kärjistyä, kun ollaan jatkuvasti samassa tilassa samojen ihmisten kanssa. Tämä on saattanut nostaa näkyviin perheessä jo aiemmin olleita vuorovaikutushaasteita tai vaikkapa arvoristiriitoja.

Hyvä keskustelu vaatii omien tunteiden tunnistamista

– Kun ihminen triggeröityy ja menettää kykynsä säädellä tunteitaan, on yleensä kyse jostain syvemmästä, aiemmista elämänkokemuksista kumpuavasta asiasta, selittää Lauri Mannermaa.

Omien tunteiden tiedostamisen lisäksi rakentavassa riitojen selvittelyssä on tärkeää pysyä tosiasioissa. Kaikkia osapuolia pitää kuunnella, vaikka ei olisikaan samaa mieltä. Toisen kuulemista voi auttaa kun ymmärtää, että jokainen ihminen toimii itse parhaaksi kokemallaan tavalla.

– Silloinkin on tärkeää sanoa ääneen, että meillä on nyt monenlaisia mielipiteitä tästä. Kaikilla on kuitenkin oikeus ajatella ja elää, kuten parhaaksi näkee, sanoo Riina Nissinen.