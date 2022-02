Trendikästä kaupunkiviljelyä vai uusia asuinrakennuksia – kiihkeä kamppailu siirtolapuutarhasta jatkunut Turussa 10 vuotta

TURKU Kupittaan siirtolapuutarha on Turun vanhin siirtolapuutarha. Se perustettiin vuonna 1934 silloisille kaupungin laitamaille, mutta sittemmin alueesta on tullut himoittu ja arvokas.

– Turku kasvaa ja kehittyy voimakkaasti. Täytyy harkita mikä on tarkoituksenmukaista maankäyttöä. Tässä vaiheessa on suunniteltu asumista, mutta myös puistoa. Se on yksi vaihtoehto. Tämä alue on vuokrattu väliaikaisesti harrastajille ja meillä on varattuna jo muut alueet tähän toimintaan, toteaa Valkonen.