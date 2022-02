Tankit Ukrainan rajalla koettelevat suomalaistenkin jaksamista – näin kriisinsietokykyä testataan jääkärirykmentissä ja jokaisen korvien välissä

Maaliskuussa palveluksen päättävät varusmiehet ovat koulutuksensa tiukimmassa paikassa. Kiinniottoa ja rakennuksen haltuunottoa on harjoiteltu ennenkin, mutta nyt takana on jo ennestään kova rasitus.

Varusmiehet ovat marssineet yön aikana 17 kilometriä mukanaan 25–30 kilon varustus. Aamulla heidän on annettu nukkua taivasalla puolitoista tuntia.

Sotilaspoliisien tehtävänä harjoituksessa on löytää hylätystä rakennuksesta vaarallinen henkilö.

Kaikkien kriisinsietokykyä koetellaan juuri nyt

Varusmiespalveluksessa toimintakykyä koetellaan rajusti, mutta myös tavalliselta suomalaiselta vaaditaan juuri nyt kriisinkestävyyttä. Takana on kaksi vuotta koronapandemiaa. Nyt huolta monelle tuo turvallisuuskriisi Venäjän uhatessa naapurimaataan Ukrainaa.

Henkinen kriisinkestävyys on sana, joka liitetään yhä vahvemmin turvallisuuteen. Kokonaisturvallisuuden käsitettä määritellyt Turvallisuuskomitea pitää sitä yhtenä seitsemästä yhteiskunnan elintärkeästä toiminnosta.

Stressin kokemus voi voimistua

Euroopan turvallisuustilanteen kiristymisessä ja koronapandemiassa on kyse kahdesta hyvin erilaisesta kriisistä. Selvää kuitenkin on, että jo pandemia on verottanut ihmisten jaksamista, Tallberg sanoo.