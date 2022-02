Herätys: Yhteishaku alkaa ensi viikolla | Puolan ja Unkarin vastustamasta EU-periaatteesta päätös | Sota Ukrainassa voisi nostaa ruoan hintaa

Yhteishakuun suunnataan epävarmoina pitkän etäkouluajan jälkeen

Peruskoulun jättää alkukesästä lähes 57 000 nuorta, joiden yläkouluaika meni pandemian varjossa . Etäkoulu ja tuen puute ovat vaikeuttaneet suoriutumista opinnoista ja useisiin ammatteihinkin on pitänyt tutustua etänä, kun korona pysäytti yritysvierailut. Yhteishaku toisen asteen opintoihin alkaa ensi viikon tiistaina.

Puolan ja Unkarin vastustamasta EU-periaatteesta päätös

EU-tuomioistuin antaa tänään merkittävän päätöksen EU-rahojen sitomisesta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Jäsenmaan on noudatettava periaatteen sääntöjä, kuten oikeuslaitosten itsenäisyyden turvaamista, jos se haluaa saada osansa EU:n yhteisistä rahoista. Päätös tuskin hiljentää oikeusvaltiomekanismia kiivaasti vastustavia Puolaa ja Unkaria.

Viisaudenhampaiden puhkeaminen on aikaistunut

Viisaudenhampaiden puhkeaminen suomalaisnuorilla on aikaistunut. Edelleen viisaudenhampaista suurin osa poistetaan, sillä useimmiten ne eivät mahdu suuhun.

Tuoreen tutkimuksen mukaan viisaudenhampaiden puhkeaminen suomalaisnuorilla on aikaistunut . Seitsemässäkymmenessä vuodessa muutosta on kertynyt peräti kaksi vuotta. Asiasta ei ole vielä paljoa tutkimusta, mutta nykyajasta löytyy ainakin kaksi viisaudenhampaiden puhkeamista aikaistavaa tekijää: ylipaino ja sosioekonomiset tekijät eli paremmat elinolosuhteet. Nykyisinkin suurin osa viisaudenhampaista poistetaan, sillä useimmiten ne eivät mahdu suuhun.

Sota Ukrainassa voisi nostaa ruoan hintaa entisestään

Ukraina on yksi maailman tärkeimmistä vehnänviejistä. Mikäli Venäjän uhittelu johtaisi sotaan Ukrainassa, se voisi nostaa ruoan ja viljan hintaa eri puolilla maailmaa . Tämä kurittaisi erityisesti Pohjois-Afrikkaa, jota on koetellut ennätyskuivuus.

Pekingissä vilkas suomalaispäivä

Naisten parisprintin alkuerät käynnistyvät klo 09.15. Suomelta mukana on Kerttu Niskanen ja Krista Pärmäkoski.

Keskiviikkona Pekingissä on vilkas suomalaispäivä. Mitalimahdollisuuksia on ainakin kolmessa lajissa: naisten ja miesten parisprintissä sekä naisten jääkiekossa. Yle Urheilu seuraa kisoja herkeämättä verkossa ja Yle Areenassa .

Lumisateita ja liukkaita teitä

Lumisateita on luvassa tänään aamupäivästä etenkin Pohjois-Pohjanmaalle ja Kainuuseen. Iltapäivän ja illan aikana seuraava sadealue leviää lounaaseen ja länteen. Poutaisinta on Lapissa. Ajokeli on monin paikoin huono lumi- ja räntäsateiden sekä liukkaiden tien pintojen vuoksi, paitsi Lapissa.