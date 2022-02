Amk-opiskelijat kaipaavat jo kampukselle, mutta täyttä paluuta vanhaan ei ole luvassa – "Kyllä sitten on hymy herkässä, kun pääsee vetämään haalarit päälle"

Lähiopetusta voisi Elfvingin mukaan olla tarjolla enemmän opintojen alkuvaiheessa. Opintojen edetessä nuorille olisi mahdollista antaa enemmän vapautta ja valinnanvaraa, miten ja missä he haluavat opiskella.

Tarkoitus onkin saada myös opiskelijoilta palautetta, mitä he toivovat koronan jälkeen opiskelulta.

– Varmasti heillä on sanomista siihen, mikä toimi pandemian aikana ja mikä taas ei.

Jo ennen koronaa tietyssä monimuoto-opetuksessa lähiopetusta on ollut aika vähän. Päiväryhmissä lähtökohtaisesti palataan lähiopetukseen, mutta tilannetta tutkaillaan koulutuskohtaisesti.

– Voidaan tarjota hybridiopetusta tai mahdollisuutta olla etänä, jos ei esimerkiksi asu Kokkolassa tai ei ole Suomessa, linja Centrian opetusjohtaja. Opetuksen muutokset ovat olleet jo näköpiirissä ennen koronaa, mutta nyt muutosvauhti on nopeutunut.

Kaikkien kurssikaverien kasvotkaan eivät ole tuttuja

– Minulla on kursseilla ihmisiä, joista en tiedä, miltä he näyttävät – eikä koulutusala ole erityisen suuri. Se on hämmentävää, sanoo musiikkipedagogiksi opiskeleva Sonja Pääsukene.