Lähes 500 000 asukkaan alue voi menettää ison siivun julkista liikennettä, kun bussiyrittäjä pistää lapun luukulle – HSL: uusia toimijoita ehkä tilalle

Lopetuspäätöksen syynä on toiminnan kannattamattomuus. Pohjolan Liikenteen toimitusjohtaja Heikki Alangon mukaan yhtiö on tehnyt 2,5 miljoonaa euroa tappiota kahden viimeisen vuoden aikana .

Vuoroja lopetetaan osin jo helmikuussa hiihtolomien jälkeen. Länsi-Uudenmaan kuntien on ostettava bussivuoroja ELY-keskukselta turvatakseen koulu- ja työmatkat.

Bussiliikenne koko alueella ei mahdollinen ilman tukea

Alueella toimii useita liikennöintiyrityksiä, mutta Pohjolan Liikenne on näistä isossa osassa. Esimerkiksi Lohjalta Helsinkiin oli torstaina 17. helmikuuta yhteensä 33 lähtöä. Näistä 20 eli noin 60 prosenttia on Pohjolan Liikenteen ajamia, 12 on Vainion Liikenteen ajamia ja yksi lähtö M. Tervo Oy:n ajama.