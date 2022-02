Suomessa asuva ukrainalainen: "Avaan joka aamu kännykän ja katson uutisista, onko sota alkanut."

Vaikka Venäjä sanoo, että rajalla on 120 tuhatta sotilasta, todellisuus voi olla toinen

Yrittäjä Gennadyi Naumov on Suomessa asuva ukrainalainen.

– Ensimmäisenä kun aamulla herään, avaan kännykän ja katson uutisista, onko sota alkanut.

Naumov seuraa tilannetta herkeämättä.

– Minua pelottaa, jos Venäjä alkaa sotia Ukrainassa laajemmin. Vaikka analyyttisesti en kovinkaan usko siihen. Ne mainitut sotilasvoimat, joita Ukrainan lähellä ovat, eivät ole riittävät Ukrainan valloittamiseen.

– Mutta Venäjä voi pelata toista peliä. Vaikka he sanovat, että rajalla on 120 tuhatta sotilasta, niin todellisuudessa määrä voi olla kaksi tai kolme kertaa enemmän. Mutta ne on piilotettu.

Naumovin sukulaiset asuvat pääosin pääkaupungissa Kiovassa. Tilanne on hänen mukaansa raskas sukulaisille.

– He pelkäävät, vaikka he ovatkin jo tottuneita elämään sodan kanssa. Kiovan kadut ovat rauhallisia. Tilanne on sama kuin kahdeksan vuotta käytännössä.

Ukrainalaisten länsimielisyys on Naumovin mukaan lisääntynyt siitä, kun Venäjä miehitti Krimin niemimaan vuonna 2014.

– Vuonna 2014 puolet oli länsimielisiä ja puolet Venäjä-mielisiä. Nyt tilanne on muuttunut radikaalisti. 80 prosenttia on länsimielisiä ja 20 prosenttia Venäjä-mielisiä. Se on aika vähän.

Naumov ei näe välitöntä ratkaisua Venäjän ja Ukrainan konfliktiin.

– Venäjä ei omaksu Ukrainan ehtoja ja Ukraina ei omaksu Venäjän ehtoja. Venäjän pitää vetäytyä rajalta ja sanoa, että näin oli suunniteltukin. Käyvät sotaharjoitukset ja vetäytyvät pois.

