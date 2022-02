Pelastajat tietävät alan riskit, mutta työtoverin kuolema on "pahin, mitä voi sattua" – pelastuslaitokset hiljenevät kuolleen palomiehen muistolle

– Tämä on pahin mahdollinen, mitä voi sattua.

Tapauksen käsittely menehtyneen läheisten ja työtoverien kanssa on Richterin mukaan aloitettu. Jälkipurkua ja tarvittaessa myös kriisiapua on tarjolla.

– Jokainen tietää, että tämä on riskialtis ammatti, mutta kun jotain tällaista sattuu se tulee konkretiaksi. Työssään pelastajat voivat joutua kohtaamaan kuolemaa, mutta työtoverin kuolema on aivan erilainen asia.

Jälkipurkuun jaossa yhteiset toimintamallit

Suomen palopäällystöliiton henkistä työsuojelua kehittävän Mentalfirefit-hankkeen projektipäällikkö Saku Sutelaisen mukaan pelastuslaitoksilla on otettu käyttöön esimerkiksi poliiseilta tuttuja toimintamalleja henkisesti kuormittavien tapausten jälkipurkuun.

– Tilanteen jälkeen esimerkiksi sisäinen kriisiviestintä on olennaista, että kaikilla on samanlainen tilannekuva tapahtuneesta. Jälkipurkuun on tarjolla sekä ryhmä- että vertaistilaisuuksia, Sutelainen kuvaa.