Thaimaan turistirannoilla on edelleen hiljaista – Khao Lakin räätäliä kismittävät kotitoimistot, joissa työvaatteille ei ole tarvetta

Andamaanienmeren aallot lyövät rantaan ikuisina. Ilta on yhtä lämmin, taivas yhtä kirkas kuin aiemminkin. Silti, jotain puuttuu. Thaimaan Khao Lakin suositulla Bang Niangin rannalla on kulkijoita on harvassa. Vaatturi Mark Swain saa olla iltakävelyllään lähes yksin.