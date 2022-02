Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että asuntojen hintojen voimakas kasvu hidastuu ja vuokrat nousevat tänä vuonna. PTT:n mukaan korkojen nousun vaikutus asuntomarkkinoihin on vielä vähäinen.

– Korot tulevat jatkossa kuitenkin nousemaan selvästi, joten asunnonostajan on syytä tarkkaan miettiä, miten oma talous kestää kasvavat korkomenot, varoittaa PTT:n ekonomisti Veera Holappa tiedotteessa.

PTT arvioi, että epävarmuus markkinoilla on suurta. Sitä lisäävät korkojen nousupaineen lisäksi geopoliittiset jännitteet ja epätietoisuus siitä, miten muuttoliike palautuu pandemiasta.

Asuntojen hinnat nousivat tavallista laaja-alaisemmin

PTT arvioi, että korona-aika on tuonut useita muutoksia asuntomarkkinoihin. Etätyöskentely on lisääntynyt, työssäkäyntialueet ovat laajentuneet ja asuntojen kysyntä on suuntautunut keskusta-alueiden ulkopuolelle.