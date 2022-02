"Suru vain on", sanoo Riitta Arbelius, jonka poika kuoli vuosia sitten – suru ei ole sairaus, mutta pian sille on oma diagnoosi

– Minä hajosin ja murenin. Minun on pitänyt opetella pitämään palasia itsestäni koossa, kuvailee Julia Virkkunen surua.

Tapahtuneesta on 16 vuotta. Hän näkee nyt surun osana elämää.

– Lapsen menetys on asia, josta en usko kovinkaan monen toipuvan. Sen kanssa opitaan elämään, koska on pakko.

Vaikka suru on luonnollinen seuraus menetyksestä ja kestää usein koko loppuelämän, voi se olla myös kuormittavaa ja haitallista.

Silloin puhutaan pitkittyneestä surusta, jolle on tulossa Suomeen myös tautiluokitus. Diagnoosi tulee osana uutta maailmanlaajuista ICD-11-tautiluokitusta, ja päätös on Maailman terveysjärjestön tekemä, ei kansallinen päätös.

Ominaista pitkittyneessä surussa on intensiivisen suruprosessin pitkittyminen ja siitä henkilölle itselleen koituva jatkuva kärsimys ja haitta toimintakyvylle.

Diagnoosi ei tee surusta epänormaalia

Diagnoosin tarkoitus on tuoda yhtenäiset määritelmät auttamaan aiheen tutkimusta ja palvelujen kohdentamista.

Hoidon hakeminen on vapaaehtoista. Ongelma on enemmänkin sen saatavuudessa.

– Diagnoosi on tarpeellinen, jotta surevat saisivat tarvitsemansa avun ja tuen eikä tarvitsisi keksiä muita diagnooseja, sanoo Kainuun kriisikeskuksen kriisityöntekijä Mari Niinimaa .

Hän kertoo, että tällä hetkellä pitkittyneen surun oireita kokevat joutuvat kohtaamaan pohdintoja siitä, mikä diagnoosi heille annetaan jotta sairaslomaa on mahdollista myöntää.

Jatkuvasta surusta on kokemusta myös Riitta Arbeliuksella, joka menetti poikansa vuosia sitten.

"Tuntui, että hengittäminenkin on vaikeaa"

– Joskus tuntui siltä, että hengittäminenkin on vaikeaa.

Kirjasto on tärkeä paikka Riitta Arbeliukselle. Hän on myös itse kirjoittanut runoja menetyksestään.

Suomalaisten surevien kirjeitä väitöskirjassaan tutkinut Mari Pulkkinen kertoo, että usein suomalaiset kokevat surun jääneen vahvasti osaksi elämää. Näin voi olla silloinkin, kun surevat itse sanoittavat selviytyneensä surustaan. Myös hän itse on sekä sureva äiti että tytär.

Pulkkinen on huolissaan siitä, että diagnosoimisen myötä syvästi koetusta menetyksestä tulisi epänormaalia surua ja yksinomaan negatiivista pääomaa kulttuurissa, jossa surua ei muutenkaan kohdata riittävän avoimesti. Hän toivoo asian laajempaa tarkastelua myös psykologisen ja psykiatrisen näkökulman ulkopuolella.

Pulkkinen painottaa, että kokemukset eivät poistu ihmisestä, ja siksi surun tunteen jääminen vallitsevaksi olotilaksi on eri asia kuin eläminen menetyksen kokemuksen vaikuttamana.

– Että tämä olisi joku projekti, jossa on alku ja loppu? Mennään jotain reittiä ja tullaan perille, kaikki on taas kunnossa? Minä en usko siihen. Tämä on jatkuvaa.