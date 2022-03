– Minulla ei ole näihin asioihin liittynyt sen suurempia haasteita, mutta on hyvä erottaa, että sukupuoli-identiteetti ja oman persoonan ilmaisu ovat eri asioita kuin seksuaalisuus. Lapsuudestani tähän päivään saakka on ympäristöllä ollut maassa kuin maassa enemmän haasteita sen suhteen, miltä näytän ja mikä sukupuoleni on, kuin se kenestä olen kiinnostunut.