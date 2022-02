Pieni luomulihatila porskuttaa, vaikka koko maatalousala on kriisissä – Aliniityssä päivittäiset rapsutukset ovat tärkeä osa eläinten hoitoa

Anssi-sonni seistä jököttää talvilaitumellaan ja mussuttaa kuivattua heinää. Siitossonniksi emolehmien luokse se pääsee kesäkuussa. Siihen asti on tyytyminen tyttöjen tuijottamiseen aidan toselta puolelta.

Anssi-sonni on ylämaannauta. Se pärjää ulkona ympäri vuoden, kuten muutkin kärköläläisen Aliniityn tilan tuotantoeläimet. Tilan yrittäjät Jaana Tolonen ja Tomi Kivistö ovat pärjänneet ilman isoja rakennusinvestointeja ja lainoja, koska eläimet eivät tarvitse lämpimiä sisätiloja. Siinä yksi syy, miksi Aliniityn tilalla ei ainakaan tällä hetkellä ole talousvaikeuksia, kuten useilla muilla maatalousyrityksillä.

– Kun ei ole tarvinnut tehdä isoja investointeja, ei ole sitä velkataakkaa, mitä monella on, Tolonen sanoo.

Omavaraisuus suojaa kustannusten nousulta

Rehun, lannoitteiden ja energian hinnan nousu on ajamassa lähes koko maatalousalaa kriisiin. Pellervon taloustutkimuskeskuksen tammikuussa julkaistun ennusteen (siirryt toiseen palveluun) mukaan maatalousyrittäjien vuodelta 2021 kertyvä yrittäjätulo laskee 20–36 prosenttia edellisvuodesta, riippuen tilojen tekemistä sopeutustoimista.

Aliniityn tilalla on selvitty vähemmillä kolhuilla. Tolonen laskee, että viime vuoden työstä käteen jäävä summa on noin 15 prosenttia edellisvuotta pienempi. Omavaraisuus rehun ja lannoitteiden suhteen, rodut, jotka pärjäävät ilman lämpimiä suojia sekä tuotteiden myynti suoraan kuluttajille näyttävät suojaavan yritystä pahimmalta kokonaiskustannusten nousulta.

"Viljan viljely oli kallis harrastus"

Myöhemmin itseoppineet karjankasvattajat ovat hankkineet tilalleen villapossuja ja texas longhorn -nautoja. Karjankasvatuksen lähtökohtana on eläinten hyvinvointi ja mahdollisimman pitkälle viety omavaraisuus.

Eläimet saavat kaiken ravintonsa laiduntamalla kesät tilan maita ja syömällä talvisin omilta pelloilta korjattua nurmirehua. Vain välttämättömät kivennäisainelisät on ostettava ulkopuolelta. Ostolannoitteita ei tarvita, sillä eläimet lannoittavat maata itse.

Luomu on tavanomaista tuotantoa kannattavampaa

Luomutuotanto on jo vuosia ollut tuottajille tavanomaista tuotantoa kannattavampaa (siirryt toiseen palveluun) . Luken erikoistutkija Arto Latukan mukaan myös vuoden 2021 ennusteiden perusteella näyttää siltä, että tilanne on pysynyt samankaltaisena.

Luomutuotannosta saatava korkeampi yrittäjäntulo on pitkälti tukijärjestelmän ansioita. Jatkuvat muutokset tukipolitiikassa luovat epävarmuutta. Aliniityn tilan tuloista tukien osuus on Tomi Kivistön mukaan tällä hetkellä vähän reilu puolet.

Joulun alla syntynyt texas longhorn -vasikka Lady Bug on varsinainen rasavilli. Sen ajaminen aitaukseen ei aina käy ihan käden käänteessä.

Kesäksi odotetaan uusia vasikoita

Aliniityn tilalla elämä on nyt sydäntalvella melko rauhallista. Keväällä alkavat kiireisemmät ajat, kun emolauman lehmät alkavat poikia. Tosin, jos kaikki sujuu ongelmitta, lehmät saavat poikia rauhassa ilman ihmisten apua.

– Se on ihan perusasioita, että meidän tilan eläimet saavat toteuttaa laumakäyttäytymistään. Sitä on ilo seurata, miten sonni käyttäytyy, vasikat syntyvät ja miten laumahierarkia toimii, Kivistö kertoo.

– Teurastuspäivä on aina vaikea. Ei siihen totu, mutta sen kanssa oppii elämään, Kivistö sanoo.

Tomi Kivistö on itseoppinut karjankasvattaja. "Villi unelmamme oli siirtyä kokopäiväseksi tilanpitäjäksi, ja nyt se on toteutunut", hän kertoo.

Kivistö ja Tolonen eivät itse syö muuta kuin omalla tilalla kasvatettua lihaa. Muutenkin he pyrkivät syömään ruokaa, jonka alkuperä on tiedossa, ja josta tuottaja on saanut kunnon korvauksen.