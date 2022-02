Luokanopettaja väsyi työhönsä ja elättää nyt itsensä taiteella – taulut käyvät kaupaksi, mutta itseoppinut taiteilija ei kelpaa taidepiireihin

Riihimäkeläisellä itseoppineella taiteilijalla on nykyisin työhuone (siirryt toiseen palveluun) keskellä kaupunkia, vanhassa kauppakeskuksessa. Teoksia syntyy hurjaa tahtia, parhaimmillaan viisi taulua viikossa. Kosenius sanoo maalaavansa tunteella.

– Huiskin menemään. Minulla on vaan joku fiilis, jonka koetan saada kankaalle.

Muutamassa vuodessa siveltimen jälki on vahvistunut ja otteisiin on tullut varmuutta. Taulujen värimaailma on rikas.