Tällaisia ovat keinot, joita hallitus pohtii korvaamaan kallistuvaa bensaa ja sähköä kuluttajille – moni enemmän tai vähemmän kinkkinen

– Kyllähän se hinta on korkea. Onneksi on pienikulutuksinen auto, se vähän lohduttaa, Virta sanoo.

– Ei oikeastaan, kun on pakko mennä töihin ja hoitaa kauppajutut, ei ole vaihtoehtoa. Mutta kyllä se kirpaisee, Virta myöntää.

Työmatkakulujen verovähennykset? Vihreää valoa

Työmatkakustannusten, kuten polttoainekustannusten kompensoiminen nykyistä laajemmin on yksi keino, jota hallitusryhmistä on väläytelty huojentamaan liikkumisen kustannuksia.

Tällä hetkellä työmatkavähennyksen omavastuu on 750 euroa (siirryt toiseen palveluun) . Matkakuluvähennykset tehdään ansiotuloverotuksesta.

– Työmatkavähennys on nopea toimenpide, jota meilläkin on pidetty esillä, sanoo keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs .

– Oleellista on tehdä toimia, jotka kohdentuvat itse ongelmaan, ja samaan aikaan pidetään ilmastotavoitteista kiinni.

– Työmatkavähennyksen laajentaminen on perusteltua pitkien etäisyyksien Suomessa. Liikkumisen kustannukset eivät saa muodostua kenellekään työssäkäynnin esteeksi, sanoo kokoomuksen eduskuntaryhmän verovastaava Matias Marttinen .

Convoyn toivoma bensaveroale? Tehoton ja kallis

Muun muassa Convoy-mielenosoituksissa on vaadittu polttoaineveron alennuksia ratkaisuna korkeisiin bensan ja dieselin hintoihin.

– Tästä on melko selvä näkemys taloustieteilijöidenkin parissa, että se olisi hyvin kustannustehoton ja hintoihin heikosti kohdentuva keino, sanoo Atte Harjanne.

– Ei kohdistu välttämättä pumpulle, se on ongelma polttoaineveron alentamisessa, Pylväs perustelee.

– Kaikissa näissä toimissa on ehto, että vaikutus menee kuluttajille eikä valu väliportaisiin tai ulkomaille.

Sähköveron lasku? Oppositiosta kokoomus kannattaa

Puolue laskee, että kahden kylmimmän kuukauden aikana veronalennus säästäisi kotitalouksien sähkölaskusta yhteensä lähes 200 euroa. Erityisesti pörssisähkön hinta on ollut korkealla.

– En sulje mitään keinoa pois, mutta keinojen pitää olla sellaisia jotka saadaan voimaan heti. Hintapiikki on nyt sähkössä jo hieman mennyt ohi mutta edellleen näyttää polttoaineiden puolella jatkuvan.

Ammattiliikenteen diesel-ale? Tukea on, mutta hidas toteuttaa

– Tämä on yksi asia, jota voi olla paikallaan pohtia, sanoo Atte Harjanne.

– On selvä että sen valmistelu ei käy käden käänteessä, mutta meillä on vahva tuki että tätä viedään eteenpäin.

Jakeluvelvoitteen lykkäys? Pienentäisi uusiutuvien osuutta

Yksi keino kompensoida autoilun kustannuksia on viivästyttää uusiutuvien liikenteen biopolttoaineiden osuuden nostamista eli jakeluvelvoitteen kiristymistä.

Fossiilisten polttoaineiden tukemisen ja hallituksen ympäristötavoitteiden, kuten tieliikenteen päästöjen vähentämisen ja hiilestä irti pääsemisen välillä on ristiriita, joka jakaa hallituspuolueita.

Hallitus on sopinut, että vuonna 2029 ja sen jälkeen liikennepolttoaineiden energiasisällöistä 30 prosentin tulee olla uusiutuvia. Osuutta on sovittu lisättävän 34 prosenttiin.

Biopolttoaineiden osuuden nousu nostaa myös hintoja, mutta on ympäristötavoitteiden kannalta olellinen toimi.

Vihreiden Harjanne halua pitää tai listata ulos yksittäisiä toimia. Hänen mukaansa kyse on hallituksen ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin sitoutumisesta kaiken kaikkiaan.

– Tämä on osa koko (hallituksen) ilmastopolitiikkaa. On hyvin olennaista, ettei tingitä meidän ilmastotavoitteista, ja että on olemassa polku, jolla ollaan hiilineutraali 2035 ja hiilinegatiivinen sen jälkeen.