Lumitöitä riittää lähipäiviksikin: matalapaineet tuovat taas myräköitä – mutta hiihtolomalle luvassa hyvää hiihtosäätä

Lumi on kosteaa ja tarttuvaa, ja lumityöt on syytä tehdä huomenna, sillä loppuviikon pakastuva sää voi jäädyttää loskan, muistuttaa Huutonen. Myös tykkylumi voi kertyä puihin ja sähkökatkojen mahdollisuuksia on varsinkin idässä. Kaakossa, idässä ja Kainuussa lunta on luvassa noin 20 senttiä.