Punainen viiva näkyy nyt pelastusalan ihmisten profiilikuvissa somessa – tästä kansainvälisessä tavassa on kyse

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueella sattunut palomiehen kuolemaan johtanut onnettomuus on järkyttänyt koko pelastusalaa. Toimittaja Kati Siponmaa kertaa tapahtumat.

Punainen viiva yhdistää monia pelastusalalla toimivia järkytyksessä ja surussa. Etelä-Suomen aluehallintoviraston pelastusylitarkastaja Mira Leinonen on yksi alan ammattilaisista, joka laittoi mustalla taustalla olevan punaisen viivan Twitter-tilinsä profiilikuvaksi.

– Tämä lähti ilmiönä liikkeelle. Yksi toisensa jälkeen on ottanut viivan käyttöön. Pelastajan kuolema on syvästi koskettanut pelastusalan työntekijöitä, punaisen viivan käyttö on yhdistänyt alalla työskenteleviä, kertoo Leinonen.