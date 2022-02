Tampereen kaupunki aikoo luopua ilotulitteista, tilalle ympäristöystävällisiä ratkaisuja – tapahtumapäällikkö: "Kuuluuko ilotulitus enää nykypäivään"

Meluhaittoja, roskaa ja saasteita

Saarteinen kertoo, että kaupunki on saanut valituksia meluhaitoista ja ilotulittamisen ympäristöystävällisyyttä on kyseenalaistettu.

Kaupungilla on ilotulitusten kanssa pitkät perinteet ja niitä on järjestetty 1960-luvulta alkaen. Perinteisesti ilotulituksia on Tampereella järjestetty uutenavuotena, itsenäisyyspäivänä sekä valoviikkojen aikaan lokakuussa. Tapahtumat ovat keränneet vuosittain 10 000–15 000 katsojaa kaupungin keskustaan.