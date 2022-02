Venäjän Pohjoinen laivasto aloitti sotaharjoituksen ja julisti poikkeuksellisen suuren vaara-alueen Norjan pohjoispuolella

Venäjän Pohjoinen Laivasto on aloittanut Barentsinmerellä nelipäiväisen sotaharjoituksen ja ilmoittanut ohjusammuntojen vuoksi vaara-alueeksi ennennäkemättömän suuren alueen. Asiasta kertoo norjalainen uutissivusto The Barents Observer (siirryt toiseen palveluun). Norjan puolustusvoimien edustaja vahvistaa uutissivustolle, että kyse on suurimmasta vaara-alueesta sitten kylmän sodan.