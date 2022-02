Naapuriapu ja yhteistyö parantavat kylien turvallisuutta – kysy yksin asuvalta ikäihmiseltä, onko kaikki kunnossa

Ikääntyvä väestö kaipaa turvaa

Kesäasukkaat ovat kylien voimavara

Maalla asuminen korostaa naapuriavun ja yhteistyön merkitystä. Markku Juhola uskoo, että kylillä auttamisen halu on hyvällä tasolla. Siitä on saatu osviittaa viimeisen kahden vuoden aikana, kun korona on lisännyt avun tarvetta ja sen antamista kauppareissuineen.

– Kesäasukkaat ovat kylien voimavara ja uskon, että heillä on paljon annettavaa. He voivat tuoda asioihin laajempialaista näkemystä. Toisaalta heidän intressissään on se, että kylä on turvallinen ja heidän vapaa-ajan asunnollaan kaikki säilyy hyvin heidän poissa ollessaan.