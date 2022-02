Juttelen harva se päivä vanhan kaverin kanssa lähibaarissa. Hän on addikti ja juo viinaa, vaikka on menettänyt hampaansa ja herää milloin missäkin ojassa. Tunnen parikin peruskouluikäistä nuorta, jotka eivät lähde aamuisin kouluun vaan jäävät apaattisena tuijottamaan huoneensa seinää.

Kaikilla näillä ihmisillä on yhteinen piirre. He eivät ole psykiatrisen hoidon piirissä. Jos heillä olisi syöpä, he pääsisivät nopeasti leikkausjonoon. Mutta heillä on toisenlainen tauti, joka ei aiheuta yhtään vähemmän kärsimystä ja kuolemaa. Siksi heidän olisi hoitoa saadakseen kynsin hampain taisteltava. Ja juuri siihen heillä ei ole voimia.