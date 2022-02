Koko kylä auttaa Lestijärvellä maatilaa, jonka lehmät jäivät kodittomiksi navetan katon romahdettua: "Sanattomaksi vetää", huokaa kiitollinen emäntä

Lestijärven ja Toholammin rajalla asuvan Suvi Toikkasen viikko on ollut kaikkea muuta kuin tavallinen. Kahden pariskunnan pyörittämän Toikkasen maatalousyhtymän noin 1000-neliöisen navettarakennuksen katto sortui lähes kokonaan varhain maanantaiaamuna . Sisällä oli tuolloin noin sata lehmää, jotka saatiin kuitenkin pelastettua.

– Ilmeisesti katto tuli hitaasti alaspäin eli lehmät pääsivät pakenemaan sivuille eikä tullut täydellistä kaaosta. Ainoastaan yksi lehmä oli jumissa, mutta sekin selvisi naarmuilla ja on nyt täydessä lypsyssä, Toikkanen kertoo.

Onnea on ollut matkassa sen jälkeenkin. Navetan katto romahti keskeltä, mutta lypsyasema säilyi käyttökelpoisena. Samoin maitohuone, rehuvarasto, toimisto ja pikkuvasikkala.

Eläimen turva on sen oma peti

Toikkasen tilan lypsylehmistä suurin osa on nyt siirretty hiehonavetaan, josta ne ajetaan ulkokautta lypsyasemalle. Hiehonavetassa ollut nuorkarja on puolestaan viety toiselle tilalle, jossa niillä on oma hoitaja.