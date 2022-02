Brittimedia spekuloi prinssi Andrew'n kalliilla sovinnolla – lehtitietojen mukaan prinssi kuittaa seksirikossyytteet 14 miljoonalla

Giuffre vaati prinssiltä siviilikanteella korvauksia, koska hänen mukaansa prinssi oli käyttänyt häntä seksuaalisesti hyväkseen vuonna 2001. Giuffre oli tuolloin 17-vuotias ja Yhdysvaltojen lain mukaan alaikäinen. Hän on kertonut tavanneensa prinssin edesmenneen liikemiehen, seksuaalirikoksista tuomitun Jeffrey Epsteinin kautta.

Aiemmin tällä viikolla julki tullut, tuomioistuimen ulkopuolella syntynyt sovinto auttanee prinssi Andrew'ta välttämään siviilioikeudenkäynnin. Asian eteneminen oikeuteen on brittimedioiden mukaan kuitenkin edelleen mahdollista, sillä sopu on vielä vahvistettava 30 päivän kuluessa.

Sopimukseen kuuluu, että kumpikaan osapuoli ei puhu julkisesti sopimuksen ehdoista. Se on kerrottu, että osana sopimusta prinssi Andrew antaa "mittavan lahjoituksen" Giuffren valitsemalle hyväntekeväisyysjärjestölle, joka auttaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhreja.

Sanomalehti Telegraphin tietojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) prinssi maksaa Giuffrelle 10 miljoonaa puntaa ja hyväntekeväisyysjärjestölle 2 miljoonaa puntaa. Jos tieto pitää paikkansa, lasku on yhteensä 12 miljoonaa puntaa eli yli 14 miljoonaa euroa.

Kuningatar on avustanut miljoonilla

Sovun jälkeen Britanniassa on pohdittu, kuka summan maksaa. Telegraphin uutisessa arvioidaan, että apua tulee prinssin äidiltä eli kuningatar Elisabetilta. Prinssi Andrew on kuningattaren toiseksi vanhin poika, ja mediassa häntä on usein tituleerattu kuningattaren suosikiksi.