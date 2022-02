Suomen Ukrainan-suurlähettiläs Ylelle Kiovassa: Lähetystö on auki, ja suomalaiset poistuvat vasta, jos sotatoimet alkavat

KIOVA / HELSINKI Suomen lähetystö jatkaa yhä toimintaansa Kiovassa, vaikka osa henkilöstöstä on kotiutettu ja toimintaa sopeutettu, kertoo Suomen Ukrainan-suurlähettiläs Päivi Laine Ylelle Kiovassa.

Lähetystön tärkein tehtävä on nyt auttaa suomalaisia palaamaan Suomeen.

– Jos varsinaiset sotatoimet alkavat, niin kyllä silloin meidän on aika poistua täältä. Sitä tilannetta en tässä vielä näe, suurlähettiläs Laine kertoo.

– Nyt on tärkeää, että ukrainalaiset tulevat yhteen ja taistelevat yhdessä tätä yhteistä vihollista vastaan.

Kiristynyt tilanne palauttaa muistot elävinä mieleen

Ukraina on käynyt pian kahdeksan vuotta sotaa Venäjän johtamia joukkoja vastaan Itä-Ukrainassa. Sodassa on kuollut arviolta 14 000 ukrainalaista. Haavoittuneita on moninkertainen määrä.