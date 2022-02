Lähes sata lintua kuoli, kun tilhiparvi törmäsi kerrostalon lasiaitaan Kuopiossa – nyt asukkaat pohtivat, miten uudet lintusurmat voidaan estää

Pellinen laskee keränneensä runsaat kuusikymmentä kuollutta lintua. Hän uskoo, että hangen sisällä on lisää menehtyneitä lintuja, sillä ajankohtana satoi sakeasti lunta.

Pihlajat poikki tai aitaan säleikköä?

Kerrostaloa reunustava lasiaita on sata metriä pitkä. Asuntoyhtiön hallituksen puheenjohtajan Raimo Tuomaisen mukaan aitaan on lentänyt lintuja joskus aiemminkin, mutta ei tällaisia määriä.

– Tämä on tällaisessa mittakaavassa ensimmäinen kerta. Ja myös niin sanotusti pysäyttävä kerta.

Lasiaidalla on pituutta sata metriä.

– Siellä on samanlainen lasiaita.

”Lähes neljä kiloa päivässä”

Törmäyksestä henkiin jääneet tilhit ovat yhä Minna Pellisen hoidossa. Toipumistilana on ulkorakennuksen pääty, joka on ympäröity verkolla.

Pellinen on hankkinut linnuille ravinnoksi muun muassa mustikkaa, mustaherukkaa ja puolukoita.

Osa aitaan törmänneistä linnuista on jo valmis vapautettavaksi.

– Jokainen on yksilö. Jokainen on saanut yksilöllisen törmäysvamman ja iskun.

Yhtenä vaihtoehtona haukkatarra

Kuopiolainen aita on yksi esimerkki lasirakentamisesta, joka on jatkuvasti yleistynyt. Terasseja ja parvekkeita lasitetaan, ja myös esimerkiksi linja-autokatokset on usein tehty lasista.