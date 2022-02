Haavisto Ukrainasta: Jokainen päivä ilman hyökkäystä on voitto diplomatialle – Marin: Venäjän vetäytymispuheiden pitäisi johtaa myös tekoihin

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) sanoo, että Saksan ja Venäjän johdon eilinen tapaaminen loi uskoa siihen, että diplomatian keinot ovat yhä käytössä Ukrainaan kohdistuvan uhan ratkaisemiseksi.

– Tässä tilanteessa mennään päivä kerrallaan ja keskiviikkona piti olla tiedustelutietojen mukaan se päivä, jolloin Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkaa. Jos se ei tänään ala, silloin on voitettu yksi päivä diplomatialle. Jokainen näistä päivistä on tärkeä. Voidaan yrittää saada ratkaisu aikaan, Haavisto toteaa Ylelle.

– Samaan aikaan seurataan hyvin tarkasti, mitä tapahtuu Venäjän joukkojen ryhmityksessä Ukrainan rajalla. Nyt on vielä ennenaikaista sanoa siitä mitään. Se on varmasti useamman päivän kysymys, jos sieltä joukkoja ryhdytään vetämään. Tällaisia tietoja ei ainakaan minulla vielä ole, mutta tätä seurataan tunneittain, Haavisto kertoo.

Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat tiistaina Moskovassa. Haaviston mukaan Scholzin vierailu Kiovassa ja Moskovassa oli hyvin tärkeä ja toi uutta tietoa ja ajatuksia tilanteeseen.

– Näyttää siltä, että Venäjä on pitänyt tärkeänä yhteyksiä Yhdysvaltoihin ja tämän saanut. Eurooppalaisista johtajista Putin on tavannut Scholzin ja (Ranskan presidentin Emmanuel) Macronin. Keskustelut ovat olleet tietysti vaikeita, mutta niitä on kuitenkin käyty. Uskon, että tässä on vielä joitakin päiviä aikaa diplomatialle.

Haavisto uskoo Normandia-ryhmän tuovan ratkaisun

Haaviston mukaan Saksan ja Ranskan aktiivisuus liittyy niin kutsuttuun Normandia-ryhmään, jonka jäseninä ovat myös Venäjä ja Ukraina.

– Kun etsitään ratkaisua juuri Itä-Ukrainan kriisiin, Minskin sopimusten mukainen ratkaisu, jota Ranska ja Saksa voisivat tukea, olisi tie tästä asiasta ulos.

– Tämän lisäksi Venäjä on esittänyt joukon muita vaatimuksia ja niistä on käyty keskustelua muun muassa Yhdysvaltojen kanssa. Venäjä ei ole saanut myönteisiä vastauksia kysymyksiinsä, mutta ilmeisesti jotain edistystä on tapahtunut. Osa vastauksista on Venäjästä kiinnostavia, ulkoministeri toteaa.

Haaviston mukaan tästä kertoo muun muassa Putinin ja ulkoministeri Sergei Lavrovin televisioitu keskustelu. Haavisto uskoo, että Normandia-ryhmän työ voi tuoda tilanteeseen ratkaisuja.

Ulkoministeri pitää tärkeänä, että myös Suomen ja Ruotsin puolustusministerit osallistuvat Naton puolustusministerikokoukseen keskiviikkona. Hänestä kokouksen pääasiallinen anti on tietojen vaihto ja vahva viesti Venäjälle, että Eurooppa puolustaa voimassaolevia turvallisuussopimuksiaan.

Marin: Toimien pitää seurata puheita

Pääministeri Sanna Marinin mielestä on tärkeää, että EU:n päämiehillä on yhteinen tilannekuva Venäjän toiminnasta Ukrainan rajalla. Kuva: Silja Viitala / Yle

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoo, että Ukrainan tilanteesta tullaan keskustelemaan myös torstaina ja perjantaina järjestettävässä EU:n ja Afrikan Unionin välisessä huippukokouksessa.

– On erittäin tärkeää, että Euroopan päämiehet pääsevät käymään tätä keskustelua yhdessä. Tilanne on edelleen vakava. On tärkeää, että meillä on yhteinen tilannekuva, missä mennään, Marin painottaa.

Marinin mukaan neuvotteluosapuolten viimeisimmät kommentit antavat toivoa sitä, että tulehtunut tilanne olisi lientymässä.

– Toimien pitää tottakai seurata puheita. Nyt seuraamme hyvin tarkasti, vetääkö Venäjä joukkojaan rajan tuntumasta. Toimiiko se kuten on sanonut toimivansa.

Pääministeri muistuttaa EU:n joulukuisesta julkilausumasta, jonka mukaan Venäjän sotilaallisten toimien laajentamisella Ukrainassa tulisi olemaan hyvin mittavat ja voimakkaat seuraukset taloudellisten pakotteiden muodossa.

– EU on valmis reagoimaan, jos tilanne sitä vaatii. Toki kaikki toivomme, että tilanteeseen löytyy ratkaisu rauhanomaisesti ja diplomatian keinoin.

Haavistoa ja Marinia kuultiin ulkoasiainvaliokunnan kokouksessa keskiviikkona.

