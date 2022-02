Ovatko hyvinvointianalyytikot terveydenhuollon uusia pelle pelottomia? Uusi ammattiryhmä pyrkii vastaamaan terveydenhuollon osaamisvajeeseen

– Viimeistään nyt meidän on pakko herätä ja saada eri alojen ihmiset toimimaan yhdessä. Kun tiedetään, että esimerkiksi väestö ikääntyy, niin mitä keinoja meillä on pysyä tilanteen mukana? Yksi tunnistettu keino on teknologian hyötykäyttö.