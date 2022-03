Matti Mörttisen kolumni: Tasa-arvo etenee, mutta miljoonat kuuluvat miehille

Suomi on täydellisen tasa-arvon kynnyksellä.

Sen tuoreimman ns. Lasikattomittarin mukaan (siirryt toiseen palveluun) johtajatehtävissä Suomessa olevista henkilöistä on jo 37,5 prosenttia naisia.

Suomalainen elinkeinoelämä on yhä kaikkea muuta kuin tasa-arvoista.

Prosenttiluku 37,5 kuulostaa äkkiseltään hyvältä. Ja kun faktan julkistaa elinkeinoelämän ajatushautomo, saattaa lukija hämääntyä ajattelemaan, että juuri suomalainen elinkeinoelämä on nyt merkittävästi tasa-arvoistunut.

Mutta katsotaanpa tarkemmin, mitä on mitattu.

Ensinnäkin kysymys on sukupuolten tasa-arvosta. Etnisiä ynnä muita oleellisia taustatekijöitä ei käsitellä.

Vielä tarkemmin sanoen on kyse kahden sukupuolen, naisten ja miesten, tasa-arvosta. Muita sukupuolia ei ole huomioitu.

Lisäksi Evan lasikattomittarissa on kohteena paljon muutakin kuin yritysten johtajapaikat. Siinä on mitattu myös muun muassa hallinnon ja korkeakoulutuksen mies/nainen-jakoja sekä työelämään osallistumista, lastenhoitokuluja ja äitien palkallisia vapaita.

Julkisen hallinnon huipulla sukupuolijakauma on Suomessa muuttunut viime vuosikymmeninä radikaalisti. Yksityissektori tulee jäljessä.

Kaksitoista vuotta sitten yhdessäkään suomalaisessa pörssiyhtiössä ei ollut naista toimitusjohtajana. Nyt heitä on kymmenkunta. Se on yhä vähän, sillä pörssiyhtiöitä on yli 130.