Hesburgerilla on Ukrainassa seitsemän ravintolaa – toimitusjohtaja Kari Salmela: "Seuraamme tilannetta ja teemme tarvittavia päätöksiä"

Yrityksellä on maan pääkaupungissa Kiovassa seitsemän ravintolaa. Niissä ei kuitenkaan ole suomalaisia työntekijöitä. Paikallisia työntekijöitä on ravintolaa kohden parikymmentä.

– Tällä hetkellä Ukrainan tilanne ei vaikuta oikeastaan millään tavalla, mutta on vaikea miettiä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja teemme sen perusteella tarvittavia päätöksiä, kertoo Hesburgerin toimitusjohtaja Kari Salmela .

Salmela on säännöllisesti yhteydessä ukrainalaisten kanssa, jotta tietää, mitä siellä tapahtuu ja mitä paikalliset asioista ajattelevat.

– Paikalliset sanovat, että he elävät melko normaalia elämää, hän sanoo.

Kari Salmela ei näe, että ukrainalaisten keskuudessa olisi tällä hetkellä turvallisuusuhkaa. Jos asia muuttuu valtioiden väliseksi, on se asia erikseen.

– Siihen Hesburgerin on vaikea ottaa hirveän suurta kantaa. On selvää, että jos sota lähestyy Kiovaa ja ravintoloitamme, on ne pakko laittaa kiinni.