Empatiaa tarvitaan nyt työyhteisöissä kun maailmalla kuohuu – tutkijan mukaan se parantaa hyvinvointia jatkuvan kuormituksen ja stressin alla

Empatian merkitys korostuu maailman kuohuessa

Miia Paakkanen tiivistää, mistä empatiassa on kyse:

– Se on monipuolinen vuorovaikutuskyky, jonka avulla voimme ymmärtää toisiamme, kokea läheisyyttä ja iloita hyvän tekemisestä. Se on paljon syvempää fysiologista kanssakäymistä kuin pelkkä sanojen tasolla käyty keskustelu. Vaikutamme koko ajan toisiimme, hyvässä ja pahassa.

Tämän hetken maailmantilanteessa empatian merkitys korostuu entisestään: Ukrainassa on sota ja taustalla yli kaksi vuotta koronapandemiaa.

– Empatia on tällaisessa tilanteessa kuin suojaöljyä, Miia Paakkanen sanoo.

Hänen mukaansa esimerkiksi useissa viimeaikaisissa tutkimuksissa empatian on todettu parantavan ihmisten hyvinvointia jatkuvan kuormituksen ja stressin alla.

Ihmiset reagoivat tilanteisiin yksilöllisesti ja oman elämäntilanteensa mukaan. Joidenkin työhön maailmantilanteella on Suomessakin konkreettisia vaikutuksia. Onkin vaihtelevaa, mikä tuo kullekin kokemuksen empatiasta ja välittämisestä.

Empatiaa tarvitaan myös onnistumisissa ja iloissa

Ihmisillä on Paakkasen mukaan kuitenkin erinomainen kyky reagoida toisten iloon empaattisesti. Eikä kateuskaan ole yksinomaan pahasta – kateus voi kertoa, mikä on ihmiselle itselleen tärkeää ja mitä hän haluaisi tavoitella.

"Epäystävällisesti esitetty kritiikki kuuluu ö-mappiin"

Empatia on työpaikan arjessa tarpeellista myös esimerkiksi silloin, kun on tarpeen antaa kriittistä palautetta. Ratkaisevaa on tapa, jolla kritiikki esitetään.