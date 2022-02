Jyväskylän yliopiston tiedusteluanalyysin opettaja ei usko Venäjän hyökkäävän Ukrainaan: "Joukkojen liikkeitä Ukrainan rajalla on turha seurata"

Niiden seuraaminen on kuitenkin turhaa ja toisarvoista, sanoo Jyväskylän yliopiston tiedusteluanalyysin opettaja Martti J. Kari . Hän ei usko, että sota syttyy, mutta jos syttyy, se on ilmasota.

– Venäjä on kehittänyt Persianlahden sodan jälkeen ilmavoimiaan Yhdysvaltojen mallin mukaan, ja iskukyky on aika hyvä sekä kalustollisesti että operatiivisesti. Jos, ja se on kolminkertainen jos, sota alkaa, se alkaa ilmaiskuilla. Ukrainalla ei ole sellaista ilmapuolustusta, jolla he voisivat ilmaiskuun vastata, Kari sanoo.