Lapsia hyväksikäyttänyt mies väitti yrittävänsä muuttua ja sai alemman tuomion – epäillään nyt uusista rikoksista

Miestä epäillään lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, salakatselusta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta ja levittämisestä. Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan.

Miehellä 11 aiempaa lapsiuhria

Miehellä on taustallaan tuomio poikkeuksellisen laajasta seksuaalirikoskokonaisuudesta, jossa hänen uhreinaan oli 11 lasta.

Tuomiosta ilmenee, että mies oli tuolloinkin päässyt tekemisiin joidenkin uhrien kanssa rakentamalla luottamusta heidän perheisiinsä. Asiakirjoista on kuitenkin salattu rikosten tarkemmat yksityiskohdat.

Väitti ymmärtäneensä tekojensa vastenmielisyyden

Hovioikeus alensi tuomiota 10 kuukaudella

– Hovioikeus katsoo, että henkilö on osoittanut vakavasti pyrkivänsä käyttäytymisensä muuttamiseen vastaisuudessa, mikä voidaan ottaa huomioon rangaistusta lieventävänä seikkana, tuomiossa perustellaan.

STEP-ohjelman psykologi: Ihminen voi katua ja tehdä silti uuden rikoksen

Ylipekan mielestä kuntoutuksen pohjalta annettu lausunto on selvästikin ollut räikeässä ristiriidassa todellisuuden kanssa. Arviot kuntoutukseen osallistujista perustuvat havaittuun käytökseen ja haastatteluihin.

Niissä on aina olemassa erehtymisen riski, vaikka käytössä olisivat parhaat mahdolliset arviointimenetelmät.

– Toisaalta ihminen on voinut katua ja halunnut lopettaa ja siitä huolimatta päätynyt tekemään jälleen rikoksia, Ylipekka pohtii.

Ylipekan mukaan kuntoutukseen osallistutaan yleensä vasta siinä vaiheessa, kun tuomio on tullut lainvoimaiseksi. Kuntoutukseen on otettu myös motivoituneita miehiä, joilla on tuomio alioikeudesta.