Kapteenin meriselitys: M/S Gabriellan ohjattavuus katosi, ja alus törmäsi merikylpylän kupeeseen – törmäys halkaisi Allas Sea Poolin saunarakennuksen kahtia

Näky olisi varmasti ollut pelottava, jos olisi istuskellut merikylpylä Allas Sea Poolin terassilla silloin kun seitsenkerroksisen talon korkuinen laiva on alkanut lipua kohti.

Saunarakennus on haljennut keskeltä kahtia: osa rakennuksesta on rakennettu laiturin päälle, ja juuri tuo osa liikkui Kauppatorille päin.

Allas Sea Poolin saunarakennuksen pukuhuoneisiin johtava käytävä on haljennut.

Halkeama etenee naisten saunan ja suihkuhuoneen välisen seinän vierustaa pitkin ja jatkuu myös käytävän lattialla. Tuota linjaa eteenpäin koko rakennus sekasaunoineen on siirtynyt laiturin mukana.

Törmäys on halkaissut rakennuksen hetkessä. Vauriot näyttävät niin pahoilta, että pelkällä aukkojen tilkitsemisellä ei selvitä.

Vaurioita tutkitaan vielä, mutta jo nyt on varmaa, että uimaan pääsee aikaisintaan kesällä – mikäli Allas saa rakennusluvan väliaikaisille saunoille.

Viking Gabriellan meriselityksen mukaan laivasta meni ohjattavuus, mutta hätäjarrua ei voinut painaa

Allas Sea Pool: "Eikö laivayhtiö tiedä miksi heidän laivansa menettää ohjattavuutensa?"

Grünsteinin mielestä kapteenin selitys on ristiriitainen: toisaalta kapteeni sanoi, että hän ei olisi voinut tehdä mitään toisin, mutta toisaalta hän sanoi, että hän olisi voinut painaa hätäjarrua.

Allas Sea Pool: “Tämä ei ollut vaaratilanne”

Hän myöntää, että jos terassilla, saunassa tai suihkussa olisi ollut ihmisiä, he olisivat varmasti pelästyneet pahasti, kun laiturin ja rakennuksen haljetessa lattia siirtyi jalkojen alla.

– Allasalue on rakennettu tuon raskaasti rakennetun laiturin suojaan. Siihenhän laiva pysähtyi. Nyt kaupunki joutunee rakentamaan sen uudelleen, ja uskomme, että siitä tulee yhtä tukeva, ellei tukevampikin.

Grünstein kertoo, että ennen kylpylän rakentamista tehtiin tarkat turvallisuustarkastelut. Uima-altaat on sijoitettu niemennokan taakse kelluvalle tasolle, eivätkä ne siis ole ison laivan reitillä.

Myös Kauppatorin puolella kulkevien pienempien alusten, kuten Suomenlinnan lautan, osalta Allas on suojattu.

Korona ja laivan kolaus ei lannista: Uusia merikylpylöitä suunnitteilla pitkin Suomea ja maailmaa

Vaikka korona on viivästyttänyt uusien rakennushankkeiden alkamista, Grünstein uskoo, että ensimmäiset uudet kylpylät avataan jo vuoden, parin päästä.

Lisäksi Nordic Urban neuvottelee parhaillaan kymmenestä muusta hankkeesta, muun muassa Göteborgiin, Tallinnaan, Osloon, Dubliniin sekä New Yorkiin.

Raoul Grünstein kertoo, että pienin investointi on tulossa Ouluun (noin kahdeksan miljoonaa euroa) ja suurin New Yorkiin Yhdysvaltoihin (noin 50 miljoonaa).

Turun Aurajokeen on tulossa Helsingin Allas Sea Poolin -kaltainen kelluva merikylpylä. Myös Ouluun, Espooseen ja Tukholmaan pyritään avaamaan kypylät lähivuosien aikana. Kuva: Nordic Urban Oy

Vaikka pandemia on hidastanut uusien rakennusprojektien aloittamista, korona on ollut merikylpylähankkeiden puolella, sillä se on kasvattanut talviuimisen, kylpylöiden ja hyvinvointipalveluiden kysyntää ja suosiota.