Joensuu otti nollatoleranssin syrjintään – Otso Välimäki, 17, epäilee, ettei se yksin riitä: "Minusta tämä on valtakunnallinen ongelma"

Joensuun nuorisovaltuustossa istuva Otso Välimäki , 17, on tyytyväinen, että kaupunki ottaa nuorten syrjintäkokemukset tosissaan. Samalla hän on kuitenkin sitä mieltä, ettei kyse ole vain Joensuun ongelmasta.

– Meillä on parantamisen varaa, mutta en koe, että syrjintä olisi Joensuussa erityisen korostunutta. Minusta tämä on enemmän valtakunnallinen kuin paikallinen ongelma, Välimäki sanoo.

Yhdeksi juurisyyksi Välimäki nostaa ärhäkän keskusteluilmapiirin. Esimerkiksi Facebookin paikallisryhmissä nuorten kokemuksia on kyseenalaistettu kovin sanankääntein.

Häirintää on vaikea ottaa puheeksi

Tällä hetkellä ongelma on, että syrjintätapaukset jäävät pimentoon. Joensuun kaupungin verkkosivujen kautta on voinut jättää häirintäilmoituksen, mutta harva nuori on siitä tiennyt.