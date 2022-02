Vuoden kotitalousopettaja Riikka Kononen yllätettiin lieden äärestä: "Ne ovat elämäntaitoja, joita jokainen tarvitsee"

Kunniakirjasta selvisi, että Riikka Kononen on Vuoden kotitalousopettaja. Valinnan tekee vuosittain Kotitalousopettajien liitto.

Konosen rohkeutta ja ennakkoluulottomuutta kiiteltiin valintaperusteissa. Hän on muun muassa ollut mukana ideoimassa Kunkkukokki-hanketta, jolla Satakunnan Osuuskauppa pyrkii herättelemään kahdeksasluokkalaisten mielenkiintoa ravintola-alalle.

– Kehityskaari on aika valtava kuutos- tai seiskaluokalta ysiluokalle, kyllähän siinä muutosta tapahtuu. Myöskin luottamus, että homma tehdään, se on tärkeää työelämässäkin. Katsotaan, että prosessi menee loppuun saakka, ja on molemminpuolinen luottamus.