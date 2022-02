Alexander Kuznetsov valitsee uutisensa kahden eri todellisuuden väliltä – sodan uhka Ukrainassa repii erilleen suomenvenäläisiä

Venäjän televisiossa puolestaan esillä on Venäjä, jonka mielestä länsi uhittelee naurettavalla ja vaarallisella tavalla Venäjälle Ukrainan kautta.

– Venäjällä uutiset ovat hyvin tunnepitoisia. Sanoma on, että “kaikki kiusaavat meitä, mutta me vielä näytämme heille”, Kuznetsov sanoo.

Hän on asunut Suomessa 12 vuotta ja pyörittää itärajan kupeessa Tohmajärvellä motellia. Kuznetsov seuraa uutisia netistä ja televisiosta suomeksi, venäjäksi ja englanniksi.

– Luottamukseni venäläisiin uutisiin on laskenut pikkuhiljaa. Niissä kerrotaan, kuinka hyvin kaikki on Venäjällä. Mutta jos menen rajan toiselle puolelle Sortavalaan, todellisuus ei näytäkään siltä.

Ohjelmien tyyli on ivallinen ja vastakkainasetteleva

Toisin kuin länsimaissa, päätelevisiokanavat ovat Venäjällä valtion tiukassa ohjauksessa. Venäjän valtamedian uutisointiin on sisäänrakennettu vastakkainasettelu lännen kanssa.

– Tyylilaji on ivallinen ja vastakkainasetteleva infotainment, viihteen ja asiaohjelman sekoitus, kuvailee Venäjän ja rajatutkimuksen professori Olga Davydova-Minguet Itä-Suomen yliopistosta.

Politiikasta on parempi vaieta

Davydova-Minguet'n mukaan puheohjelmien vyörytys Venäjän televisiossa on manipuloivaa ja vetoaa voimakkaasti tunteisiin. Lännen johtajia, esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenia tai Iso-Britannian pääministeri Boris Johnsonia , pilkataan avoimesti.

Ukrainan kriisi on kärjistänyt entisestään ilmiötä, joka on ollut olemassa jo pitkään: suomenvenäläisten keskuudessa Venäjän politiikka on erittäin arka puheenaihe.