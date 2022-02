Ukrainan kriisi varjostaa EU:n ja Afrikan unionin kokousta: – komissaari Jutta Urpilainen: “Ollaan niin valmiita kuin tällaiseen tilanteeseen voidaan”

BRYSSEL EU:n ja Afrikan unionin huippukokousta on jouduttu siirtämään useaan otteeseen koronan takia. Kahdenkymmenseitsemän EU-päämiehen ja noin 40 afrikkalaisen johtajan saaminen saman katon alle on siis jo itsessään pienimuotoinen saavutus.

– Kyllä se on vahva signaali siitä, että Afrikka edelleen kokee Euroopan läheiseksi kumppaniksi, EU:n kehityskomissaari Jutta Urpilainen sanoo Ylen haastattelussa.

Urpilaisen vastuulla on EU:n kehitysyhteistyön kehittäminen ja unionin kansainväliset kumppanuudet. Erityinen paino on suhteiden tiivistämisellä Afrikkaan. Maanosien haasteet ovat monilta osin yhteneväiset.

– Tässä on nyt mahdollisuus keskustella pandemian hoidosta mutta ennen kaikkea elpymisestä ja siitä miten me tuemme vihreää ja digitaalista siirtymää Afrikassa. Samat haasteet koskevat myös Euroopan unionia, Urpilainen pohtii

Rokotteet ja matkustusrajoitukset hiertävät

Vuotta myöhemmin EU-julkaisi Afrikka-strategian , jonka perimmäinen ajatus on, että Euroopan ja Afrikan maiden tulisi tehdä yhteistyötä tasavertaisina kumppaneina. Urpilainen oli yksi strategian esittelijöistä.

Nyt Euroopan koronatilanne on parantunut rokotusten ansiosta. Enemmistöä Afrikan väestöstä ei kuitenkaan ole vielä rokotettu. (siirryt toiseen palveluun) Epäsuhta hiertää suhteita.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Täyden rokotussuojan saaneita on Afrikassa vähän.

– On ymmärrettävää, että Afrikassa on oltu kriittisiä siihen, että he ovat niin paljon jäljessä rokotusten osalta, Urpilainen sanoo.