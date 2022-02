Tampereen kaupunki kauppaa sote-kiinteistöjään lehti-ilmoituksella – seuraavaksi valmistellaan Hatanpään sairaalan myyntiä

Keskiviikkona Aamulehdessä julkaistiin ilmoitus, jossa Tampereen kaupunki myy Kuusikon perhetukikeskusta, Rauhaniemen perhetukikeskusta ja Kämmenniemen toimintakeskusta. Ilmoituksessa kaupunki kertoo tekevänsä kiinteistöistä takaisinvuokraussopimuksen. Myynti-ilmoitus on julkaistu myös Tampereen kaupungin nettisivulla (siirryt toiseen palveluun) .

Soitimme Tampereen kaupungin kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille ja pyysimme häntä selventämään, mistä on kysymys.

Mikä ajatus on myynnin takana?

– Taustalla on Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus. Kun uudistus tulee ja omistus ei ole enää kaupungin perustoimintaa, niin jotenkin asia pitää järjestää. On sekä hyvinvointialueelle että kaupungille hyvä, että kiinteistöillä on omistaja, joka niitä haluaa käyttötarkoituksessaan kehittää. Investoinnit sosiaali- ja terveyspalveluiden rakennuksiin eivät ole uudistuksen jälkeen enää kaupungin päätehtävä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuun siirryttyä hyvinvointialueelle.