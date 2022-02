Kevytkenkäistä tennarimenoa liukkaista huolimatta – lukiolainen Tytti Laine: "Varmaan olisi talvikengät mukavammat, mutta kaikki käyttää tennareita"

Pakkasen ja lauhan sään vuorottelu on saanut aikaan varsinaiset pääkallokelit. Kansa liukastelee lumessa, loskassa ja lammikoissa.

– No ei siellä kauhean helposti pysy pystyssä! Olen pari kertaa ainakin kaatunut koulun pihalla.

– Sama, ja varsinkin loska on aika petollinen. Jos siellä alla on vielä jotain jäätä, on se aika paha, säestää Iida Lindholm, 16.