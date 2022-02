"Säästämme niin paljon ruokahävikkiä, että sillä ruokkisi koko Kanadan" – viiden miljardin euron Relex teki kasvuyhtiöiden historiaa

– Yritysarvomme on nyt viisi miljardia euroa, joten eikö se sitä tarkoita – vai olisimmeko me sitten viisisarvinen?

Relex on toki suuri muutoinkin. Vuonna 2005 perustettu yhtiö työllistää jo yli 1 300 työntekijää, joista yli puolet Suomessa. Toimistoja on Yhdysvalloissa, Singaporessa, Hongkongissa ja ympäri Eurooppaa.

– Meidän missiomme on poistaa kaikkea hukkaa tästä ketjusta. Siellä on hukattuja kuluja, hukattua myyntikatetta, hukattuja työtunteja – ja ihan tuotehukkaa, Kärkkäinen sanoo.

Juuri tuotehävikki, ennen kaikkea ruoan hävikki, on aihe, josta Kärkkäinen puhuu mielellään. Kun asiakkaina on kymmenien miljardien eurojen liikevaihtoja pyörittäviä ruokakaupan jättiläisiä, kuten saksalainen Aldi, ranskalainen Auchan ja hollantilainen Ahold Delhaize, pienellä suomalaisella it-yhtiöllä voi olla suuri vaikutus.

– Tästä on tavoitteena tehdä sellainen tarina, jota me kaikki mukana olleet voimme vanhoina muistella tyytyväisenä kiikkustuolista – tai jossain Rukan lumilla.

– Sinäpä sen sanoit. Working on it.

Kännykänkierrättäjä ja katastrofintorjuja saivat yli sadan miljoonan potit

Swappie taas on klassinen esimerkki kiertotalouden yhtiöstä, jonka tavoitteena on antaa käytetylle tuotteelle uusi elämä. Swappien tapauksessa tuo tuote on Applen iPhone, mutta yhtiöllä on suurempiakin suunnitelmia.