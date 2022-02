1970-luvun kerrostalojen tilalle kaavaillaan nyt torneja – arkkitehti puolustaa betonikuutioita: "Rumuuttakin tulee sietää"

Alati kasvava Tampere on kipuillut kautta aikain asuntojen riittävyyden kanssa. Muiden suomalaiskaupunkien tapaan asuntopulaan vastattiin 1970-luvulla rakentamalla uusia asuntoja uusiin lähiöihin.

Keväällä 2021 esille asetetun kaavamuutoksen perusteella ainakin Satakunnankadun ja Kortelahdenkadun kulmaan on suunnitteilla 5–12-kerroksisia asuin- ja liiketaloja. Tätä nykyä tontilla on kolmikerroksisia taloja, joita Kortelahdenkadulla on muutonkin runsaasti.