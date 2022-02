Iso osa Päijänteen taimenista ei selviä aikuiseksi – Kalkkistenkoskella rakennetaan uhanalaisille kalonpoikasille turvapaikkoja

Kalkkistenkosken kunnostus Asikkalassa on suurimpia kuluvan vuoden virtavesikunnostuksia. Koskea kunnostetaan yli 200 kuorma-autollisella kiveä ja soraa. Toimittaja Mika Moksu ja video Juha-Petri Koponen.

Kalkkistenkosken kunnostus on eteläisen Suomen suurimpia virtavesikunnostuksia tänä vuonna. Sen toivotaan tehostavan taimenen poikastuottoa, joka Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan on jopa heikko.

Asikkalassa talvinen Kalkkistenkoski soljuu uomassaan rauhallisesti. Rauhaa rikkoo vain rannalla raatava kaivinkone, joka siirtää koskeen yli kaksi sataa kuorma-autollista kiveä ja soraa. Työmaa on eteläisen Suomen suurimpia virtavesikunnostuksia.

Kivistä syntyy kutupaikkoja erittäin uhanalaiselle Päijänteen taimenelle. Lisäksi tehdään lastenhuoneita, koska kuoriuvilta kalanpoikasilta puuttui poikasalueet.

– Täältä on puuttunut matalat kivikkoalueet, missä on suojapaikkoja ja varjostusta päällä. Se on rajoittanut taimenen kannan voimistumista Kalkkistenkoskella, kertoo Hämeen Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Tomi Ranta.

Luonnonvarakeskuksen tuoreen tutkimuksen mukaan taimenen korkea poikaskuolleisuus on suurin syy kannan hitaaseen elpymiseen. Tässä tehdään poikasille suojaisia paikkoja, jotta ne selviytyisivät hengissä aikuisiksi. Kuva: Juha-Petri Koponen / Yle

Poikaskuolleisuus hidastaa kannan kasvua

Luonnonvarakeskuksen uunituoreen tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan ongelma on sama käytännössä koko Kymijoen vesistön alueella, johon Päijänne kuuluu. Taimenen kutu on jopa yleistynyt, sillä kutualueita on kunnostettu paljon.

Suurempia virtakohteita on kunnostettu puolen tusinaa, pikkupuroja lukematon määrä. Aikuiseksi asti ehtivien luonnonkalojen määrä on kuitenkin alhainen, sillä hellekesien kuumentamat vedet ja petokalat koituvat taimenenpoikasten kohtaloksi.

Luonnonvarakeskuksesta muistutetaan, että vuosien välillä on isojakin eroja siinä, kuinka hyvin poikaset selviytyvät aikuisiksi asti. Silti myös Päijänteen alueella on kutualueita, joissa poikastuotto on kasvussa.

Tilanne ei siis ole toivoton.

– Päijänteeltä on tullut viestejä, että tätä niin sanottua luonnontaimenta, jolla on rasvaevä tallella, on viime vuosina tullut paljon enemmän saaliiksi. Siispä on jo tullut jonkinlainen selkeä hyppäys eteenpäin, Tomi Ranta muistuttaa.

Kookkaita kiviä siirretään kalojen suojaksi, ja hieman hienojakoisempi sora toimii taimenten kutupaikkoina. Molempia tarvitaan, jotta uhanalaisten kalojen kutu tuottaa lisääntyviä aikuisia. Kuva: Mika Moksu / Yle

Vesistökunnostus edistää myös kalastuskulttuuria

Lisää toivoa valavat vireillä olevat kunnostushankkeet. Näitä ovat esimerkiksi Tourujoen avaaminen Jyväskylässä ja Virtaankosken vapauttaminen Sysmässä. Lisäpuhtia tuo valtion rahoitus. Suomen vapaa-ajankalastusmuseon säätiö hoitaa Kalkkistenkosken kunnostuksen rahoitusta ja lupaviidakkoa.

Säätiössä riittää uskoa siihen, että Päijänteen taimen pelastuu.

– Pilke silmäkulmassa voisi sanoa, että haluamme museoitavaa riittävän tulevaisuudessakin. Haluamme, että meillä on museossa muutakin kuin se vanha muikkuverkon perä, jossa on totuttu katselemaan muovisia kaloja, painottaa Suomen vapaa-ajankalastusmuseon hallituksen puheenjohtaja Hannu Heinonen.