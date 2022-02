Mehiläisen ja Päijät-Soten yhteisyritys Harjun terveys on epäilyttänyt jo perustamisestaan lähtien niitä poliitikkoja , jotka ovat halunneet säilyttää perusterveydenhuollon julkisissa käsissä.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on nostanut yrityksen esiin usein hyvänä esimerkkinä nykyaikaisista palveluista.

Sen sijaan monia lahtelaisia päättäjiä epäilyttää. Voiko olla mahdollista, että yritys on saanut pitkään retuperällä olleet palvelut parannettua näin lyhyessä ajassa?

Laakson mukaan päättäjien on mahdotonta varmistua lukujen paikkansapitävyydestä, sillä yksityinen yritys voi piilottaa asioita liikesalaisuuteensa vedoten. Laakso arvelee, että Mehiläiselle on tärkeää osoittaa myyntipuheensa todeksi.

– Tätä on pidetty terveysihmeenä ja samaa konseptia halutaan myydä myös muille kaupungeille. Me olemme koekaniini, jota seurataan herkeämättä.

Perussuomalaisten ääniharava kutsui Harjun terveyttä "sekasikiöksi"

Perussuomalaisten ääniharavat Jyrki Joensuu ja Ville Veikko-Elomaa epäilevät Mehiläisen enemmistöosuutta. Molemmat saivat aluevaaleissa yli tuhat ääntä. Joensuu on kutsunut yleisönosastokirjoituksessa (siirryt toiseen palveluun) Harjun terveyttä "sekasikiöksi", joka haisee eettisesti ja moraalisesti pahalta.

– Paperilla yritys näyttää toimivan kohtalaisen hyvin ja suunta on oikea. Paperilla luvut saadaan näyttämään aina tehokkailta.

Aluevaltuutettu Ville-Veikko Elomaan (ps.) mukaan yksityinen sektori on saanut liian suuren äänivallan lahtelaisten sotepalveluista.

Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS-luku on Harjun terveydellä 72, mitä pideteään julkisessa terveydenhuollossa erittäin hyvänä saavutuksena.

– Eihän sekään kerro koko kentän mielipidettä, vaan vastaukset ovat valikoituneet. Vastaavatko he, jotka eivät ole olleet tyytyväisiä, pohtii Elomaa.

– Me olemme ajautuneet perusterveydenhuollossa niin syvään kriisiin, että nopeasti tätä ei voi ratkaista. Jatkossa yksityiselle yritykselle ei missään tapauksessa pidä antaa päätäntävaltaa, vaan niitä pitää käyttää kausiluontoisesti.

Päättäjät vaativat riippumatonta selvitystä

Päijät-Sote on tehnyt Mehiläisen kanssa 10 vuoden sopimuksen. Sen jälkeen olisi vielä kaksi viiden vuoden optiota. Sopimusta ei ole helppo purkaa, mutta sen ehtojen toteutumista valvoo kuntayhtymä ja uusi hyvinvointialue.

– Minä haluan tietää, mihin rahat menevät ja mitä niillä tehdään. En osta pelkästään Harjun terveyden omia selvityksiä, vaan aluevaltuutetuille on tuotava riippumattomat selvitykset, sanoo Lahden demarien kunnallisjärjestön puheenjohtaha ja aluevaltuutettu Jetta Laakso.

Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Martti Talja on aiemmin toiminut Päijät-Hämeen keskussairaalan johtajana ja kansanedustajana viime kaudella. Hän sai aluevaaleissa eniten ääniä Päijät-Hämeessä.

Taljan mukaan sopimuksessa on selvät kriteerit siitä, mitä tilaaja ja tuottaja ovat sopineet. Tilaajalla on oikeus arvioida sitä, mitä lukujen takana on. Hän uskoo, että Harjun terveys saadaan toimimaan hyvin.