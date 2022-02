Hailuodon jäätie on suljettu kokonaan tältä talvelta – nyt selvitetään, voidaanko tietä enää tulevina vuosina avata

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on päättänyt sulkea Hailuodon jäätien kuluvan talvikauden osalta pysyvästi.

– Turvallisuus täytyy olla kunnossa myös ajourien ulkopuolilla. Tämä on tullut yllätyksenä jäätien ylläpidosta vastaaville. Turvallinen työskentely pitää pystyä turvaamaan. Nyt sitä ei voida taata, kertoo Mäkikyrö.

Tien kunnossapidon vuoksi on välttämätöntä työskennellä myös ajokaistojen ulkopuolella, missä jään kantavuutta ei ole mahdollista varmistaa kattavasti.

– Kyseessä on 7–8 kilometriä pitkä osuus ja laajojen reuna-alueiden jään mittaus on käytännössä mahdotonta. Muuttuvat sääolosuhteet, kuten kova tuuli ja veden virtaus jään alla ovat vuosien aikana muuttuneet niin, että tilanteen uudelleenarviointi on tehtävä, kertoo Mäkikyrö.