Osa-aikatyöntekijöitä on koko ajan enemmän – myyjänä 15 vuotta työskennellyt Johanna Parjanen vaihtaisi heti kokoaikaiseksi

– Alkuun sitä ajattelee, että olen vain vähän aikaa tässä ja haen aina kun tulee paikkoja. Sitten vaan turtuu vuosien saatossa, kun on hakenut lisätunteja tai sopimustuntinostoja, eikä saa. Voi tulla sellainen olo, että ok, en mä tarvitsekaan, että kyllähän vapaa-ajallakin on hommaa. Väsähtää ja tyytyy osaansa.