Tältä epäonnisella Varkauden akkutehtaalla näyttää nyt – samat laatikot lojuneet tehtaan lattialla jo kymmenen vuotta

Varkauden akkutehtaan toisesta konkurssista on kulunut kolme vuotta. European Battery Technologies ehti toimia tehtaan tiloissa vuosina 2015–2019.

Yhtiö ei juuri kertonut toiminnastaan julkisuuteen. Aivan alussa, vuonna 2015 uusi omistaja kuitenkin esittäytyi ja kertoi suunnitelmistaan tässä Ylen jutussa.

Uusi venäläis-amerikkalainen omistaja oli juuri ostanut ensimmäisen akkutehdasyhtiön European Batteries Oy:n konkurssipesän. Itse asiassa hänellä oli ollut sormensa pelissä jo ensimmäisen akkutehdasyhtiön kaatumisessa. Asiasta kerrotaan tässä laajemmassa artikkelissa.

Lupauksista huolimatta tuotanto ei käynnistynyt lainkaan. Vierailimme tänä keväänä tehtaan tiloissa, jossa kävi ilmi, että siellä on tapahtunut kovin vähän.

Kierroksella tehdashallissa tulee epätodellinen olo. Tehtaan on kerrottu olleen toiminnassa, mutta hyvin pian käy ilmi aivan toinen todellisuus.

Tuotantotiloista ei ole edes siirretty edellisen yhtiön aikaisia tavaroita sivuun. Yhden tehdashallin lattialla on kuormalavoja, joilla on akkujen testikappaleita. Niissä olevissa dokumenteissa olevat päivämäärät ovat vuodelta 2012 eli ennen ensimmäisen yhtiön konkurssia. Kuormalavat ja niillä olevat akkujen testierät ovat maanneet hallissa kymmenen vuotta.

Toimistohuoneissa on pöydillä tavaraa ja työpaikkansa konkurssin takia jättäneiden ensimmäisen yhtiön työntekijöiden nimilapputarroja. Tehtaan tehokas ilmanvaihto on huolehtinut siitä, että pölyä ei tavaroiden tai laitteiden päällä näy. Voisi kuvitella, että tiloista on lähdetty vasta eilen.

Vuokraisäntä on nähnyt tehtaan tilanteen läheltä

Tehtaan tilat omistaa Varkauden kaupungin tytäryhtiö Keski-Savon Teollisuuskylä Oy. Sen toimitusjohtaja Jouko Laitinen on saanut seurata tehtaan käänteitä lähietäisyydeltä vuokraisännän roolissa. Hän vahvistaa, ettei toisen yhtiön aikana ole ollut tuotantoa.

– Kyllä se tuotanto oli hyvin pientä vuosien 2015 ja 2019 välillä. Täällä tehtiin elektrodeja, tilaustyönä jollekin saksalaiselle akkuvalmistajalle. Varsinaisesti koko tehdas ei ollut käytössä. Täällä oli pari–kolme työntekijää, kertoo Laitinen.

Toimitusjohtaja Laitisen mukaan uusi omistaja vaikutti aluksi olevan innokas käynnistämään tuotannon ja pyrki hankkimaan tehtaalle rahoittajia, mutta sittemmin into laantui.

– Pari viimeistä vuotta ennen konkurssia oli sellaista, että käytiin neuvotteluja tehtaan myymisestä. Sivusta seuranneena mitä sain tietoa, niin pikkuisen oli sellaista, että hintalappu oli liian kova ja siihen se kaupanteko tyrehtyi, kertoo Laitinen.

Vuonna 2019 tapahtuneen konkurssin jälkeen tehtaalle tai sen koneille ja laitteille on koetettu etsiä ostajaa. Ostajaehdokkaita Varkaudessa on käynyt noin 30, joista suurin osa on ulkomaisia tahoja.

Samaan aikaan tehtaan ylläpitokulut ja lainojen lyhennykset ovat syöneet tilat omistavan teollisuuskyläyhtiön kannattavuutta, kun vuokrat ovat jääneet saamatta.

Varkauden kaupunki on joutunut maksamaan takaajana lainojen lyhennyksiä ja korkoja pari miljoonaa euroa. Toukokuusssa 2022 erääntyvän seuraavan, runsaan 300 000 euron lainan lyhennys päätettiin siirtää lainan maksuajan loppuun. Odotuksena on, että akkutehtaasta syntyy kaupat.

Keski-Savon Teollisuuskylän toimitusjohtaja Jouko Laitinen akkutehtaan tehdassalissa. Kuva: Toni Pitkänen / Yle

Konkurssipesä on tehnyt yhtiöstä tutkintapyynnön poliisille

Yhtiön toiminnasta on paljastunut konkurssipesän selvittelyn aikana erikoisia asioita.

Konkurssipesä on tehnyt poliisille yhtiöstä tutkintapynnön velallisen epärehellisyydestä. Yhtiöstä on kadonnut omaisuutta, joka tuli sille ensimmäisen akkutehdasyhtiön konkurssipesän mukana. Kyse on amerikkalaisen yhtiön osakkeista, joiden arvo ostohetkellä on ollut yli miljoona euroa.

Lisäksi pesän selvittelyssä kävi ilmi, että jo valmiiksi ylivelkaiseen ja maksukyvyttömään akkutehdasyhtiöön siirrettiin vain muutama kuukausi ennen konkurssia yli miljoona euroa siihen kuulumattomia, yhtiön omistajan ja sisaryhtiön velkoja. Konkurssipesä kiisti nämä velat perusteettomina.

Jos tehtaasta saadaan kaupat aikaan ja velkojille jää jaettavaa, on rahan suunta mielenkiintoinen. Pesän suurin velkoja, joka velkoo yli seitsemää miljoonaa euroa, on kyproslainen yhtiö. Sen taas on perustanut yksi maailman suurimmista veroparatiisipalveluita tarjoavista yhtiöistä.

Kyprokseen päävelkojalle mahdollisesta kaupasta jäävä summa riippuu tehtaan kauppahinnasta. Siitä maksetaan ensin päältä asianajotoimiston kulut sekä teollisuuskylän saatavat konkurssipesän ajalta. Teollisuuskylällä on saatavia lähes kaksi miljoonaa euroa.

Tehtaan kaupan toivotaan toteutuvan toukokuussa

Konkurssipesä teki joulukuussa 2021 esisopimuksen venäläisen tahon kanssa akkutehtaan koneiden ja laitteiden kaupasta. Tarkoituksena oli, että tehtaan tilat vapautuisivat muiden yritysten käyttöön, jotta niistä saataisiin jälleen vuokratuloja.

Kaupan loppusumman piti olla maksettuna helmikuun lopussa. Muutamaa päivää ennen takarajaa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Kaupat peruuntuivat, kun loppua kauppasummaa ei saatu maksuliikenteen keskeydyttyä.

Konkurssipesä on jatkanut neuvotteluita muiden kiinnostuneiden ostajatahojen kanssa. Konkurssipesän velkojat ovat kertoneet hinnan, jolla he ovat valmiit hyväksymään tehtaan myynnin. Yhdysvaltalainen taho on kertonut Ylelle haluavansa ostaa tehtaan ja laittaa sen toimintaan.

