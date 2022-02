Mikä sai nuoren sotahistorian harrastajan hurahtamaan natsien unohdettuun tukikohtaan? Sturmbock-linjan kartoittaminen vei Emil Kastehelmen äärirajoille

Sturmbock-puolustuslinja

Saksalaisten loppuvuonna 1944 rakentama puolustuslinja kulkee Käsivarren Lapin poikki Lätäsenojoen länsipuolella.

Sturmbock-linja on 26 kilometriä pitkä. Siellä oli noin 14 000 miestä, 800 konekivääriä, 100 kranaatinheitintä ja yli 160 tykkiä.

Etelässä on kallioon louhittuja juoksuhautoja ja peruskalliossa olevia korsuja. Pohjoisemmassa rakenne muuttuu tukikohtamaiseksi. Tunturipaljakalla on konekivääripesäkkeitä, joista sotilas on nähnyt kilometrien päähän.

Linnoitusketjuineen puolustuslinja turvasi toisen maailmansodan aikana Saksan armeijan pääjoukkojen vetäytymisen Suomen Lapista etelään Norjan puolella.

Jos Sturmbockiin yritti hyökätä, edessä oli ensin kilometreittäin suomaastoa. Sen jälkeen täytyi ylittää vuolaana virtaava Lätäskeno-joki ja lopuksi päästä paljakkatuntureita ylös konekivääritulen, panssaritorjunnan sekä tykistön saattelemana.